وزير الخارجية العراقي: مهتمون بحماية حدودنا وسلامة اراضينا

العالم-العراق

والتقى وزير الخارجية العراقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة القطرية الدوحة حيث أكد الجانبان أن "العراق وروسيا معنيان بالشأن السوري، وشددا على أهمية مراقبة التطورات بدقة واهتمام كبيرين".

وفي السياق، أكد حسين أن "العراق يسعى جاهداً إلى العمل على تجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه واستقراره"، مبيناً أن "سياسة بغداد هي عدم التدخل في شؤون الدول وطرحنا مبادرة لحل الأزمة بسوريا".

وفي هذا الاطار، أكد حسين أن "العراق مهتم بأن لا يكون جزءاً من هذا الصراع"، مشيراً إلى خطورة الأخير "وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة".

كما أكد حسين مواجهة "أي هجوم على الجانب العراقي بقوة"، مشيراً إلى أن "حماية حدودنا مسؤوليتنا".

وقال في الوقت نفسه "نريد الاستقرار والأمن بسوريا فحالة الفوضى ستؤثر على أمن العراق والمنطقة".