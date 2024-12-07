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أردوغان يعلق على التطورات الاوضاع في سوريا

أردوغان يعلق على التطورات الاوضاع في سوريا
السبت ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تغض الطرف عن التطورات في سوريا، مشيرًا إلى أن "أملنا أن تحقق سوريا السلام الذي افتقدته منذ 13 عامًا".

العالم-تركيا

وأضاف أردوغان، في كلمته خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الثامن العادي في غازي عنتاب: "تركيا التي تشترك مع سوريا في حدود تمتد إلى 910 كم، لا يمكنها أن تغض الطرف عن الأحداث هناك. نحن نتابع الوضع عن كثب بجدية تامة، وقد قمنا بتقييمه في مجلس الأمن القومي بما يتناسب مع مكانة بلادنا".

وتابع أردوغان: "ليس لدينا أي أطماع حتى في حصاة من أي دولة. تمثل سوريا أرضًا للسوريين بكل أطيافهم العرقية والطائفية والدينية، وهم من سيحددون مصيرها. أما الحسابات الجيوسياسية، فهي لن تكون لها أي فائدة للشعب السوري".

وأضاف أن تركيا تطمح إلى رؤية سوريا تعود إلى الاستقرار والسلام، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية.

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