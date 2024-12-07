قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الرئيس الامريكي المنتخب: على الولايات المتحدة ألا تتدخل في الصراع السوري
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رئيس اركان الجيش العراقي: تعزيزات كبيرة لقواتنا في منفذ القائم الحدودي
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الجيش السوري ينفي سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق في ريف دمشق
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اردوغان: يجب على الجميع ان يعي ان هناك واقعا جديدا سياسيا ودبلوماسيا
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حريق بمخزن لوازم طبية في مستشفى كمال عدوان جراء نيران مسيّرات اسرائيلية
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القسام تنشر رسالة أسير لديها: الحكومة أهملتنا وتستمر باهمالنا يوما بعد يوم
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استشهاد 4 نساء بقصف اسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين بحي الصفطاوي في غزة
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رئيس مجلس شورى حماس: اجرينا محادثات مع عراقجي ممتازة وواعدة
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رئيس المكتب السياسي لحماس: اجرينا محادثات مع عراقجي ممتازة وواعدة
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3 شهداء بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق رفح جنوبي قطاع غزة