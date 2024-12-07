أول تعليق لترامب على التطورات في سوريا

العالم - سوريا

وقال ترامب في تغريدة عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قبيل لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس، إن "سوريا في حال من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة".

وأضاف "هذه ليست معركتنا. فلندع الوضع يأخذ مجراه. دعونا لا نتدخل".

يأتي ذلك في وقت انعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، اجتماع بصيغة أستانة، ضم وزراء خارجية الدول الضامنة للمسار، تركيا وروسيا وإيران.

وشدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد الاجتماع، على أهمية إجراء حوار سياسي، بين الحكومة السورية، والمعارضة الشرعية.

وقال عراقجي إن "الحوار السياسي بين الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المشروعة، يجب أن يبدأ".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافرورف، إن "روسيا تبذل كل ما في وسعها لمنع الإرهابيين من الانتشار في سوريا".

وأوضح أن الدعوة المشتركة من روسيا وإيران وتركيا، لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا، يجب أن تلقى استجابة من الجميع على الأرض.