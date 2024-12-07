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عراقجي يلتقي نظيريه القطري والسعودي في الدوحة

عراقجي يلتقي نظيريه القطري والسعودي في الدوحة
السبت ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في قطر اليوم السبت، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وبحثه معه في القضايا الثنائية والاقليمية وخاصة التطورات الاخيرة بسوريا.

العالم-ايران

يذكر ان وزير الخارجية الايراني يزور قطر حاليا للمشاركة في منتدى الدوحة، حيث التقى على هامش هذا الاجتماع، مع كل من وزيري الخارجية القطري والسعودي، كما اجرى مباحثات مع رئيس المجلس السياسي لحركة حماس وعدد من اعضاء المكتب السياسي للحركة.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، التقى وزير الخارجية الايراني مع الامير القطري، كما تباحث مع نظيره التركي، حول التطورات الاقليمية.

وبالتزامن مع منتدى الدوحة، عقد اجتماع بمشاركة وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا؛ الدول الثلاث الراعية لمباحثات السلام السورية بصيغة استانا.

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