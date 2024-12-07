قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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لجان المقاومة في فلسطين: نبارك عملية الدهس البطولية قرب مخيم الفوار
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حركة المجاهدين: نبارك عملية الخليل وندعو لتكثيف الضربات والعمليات النوعية
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حماس: ندعو لمزيد من الضربات الموجعة والعمليات النوعية في قلب الاحتلال
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حماس: مخططات الاحتلال وجرائمه ستواجه بمزيد من ضربات المقاومة
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حماس: عملية الدهس رد طبيعي على ما يقترفه الاحتلال من ابادة جماعية بغزة
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مدير مستشفى كمال عدوان: نكرر مناشدتنا للمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل
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مدير مستشفى كمال عدوان: انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المستشفى
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مدير مستشفى كمال عدوان: تم تدمير كافة خزانات المياه والاوكسجين والوقود
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مدير مستشفى كمال عدوان:هناك اصابات بصفوف الكوادر الصحية والمرضى
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مدير مستشفى كمال عدوان:المستشفى يتعرض لوابل قذائف من كل الاتجاهات