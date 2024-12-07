قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحام قربة حارس شمال غرب سلفيت
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اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمحيط مخيم بلاطة شرقي نابلس
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سفارة روسيا بدمشق:نعمل كالمعتاد وباتصال دائم بالجانب السوري والمواطنين
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قوات الاحتلال تداهم منزلا في حي القرعان بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية
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استشهاد طبيب وزوجته وأطفاله بقصف منزله بمحيط مستشفى كمال عدوان
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استشهاد طبيب وزوجته وأطفاله بقصف منزله بمحيط مسنشفى كمال عدوان
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شهيد وإصابات بقصف الاحتلال خيمة نازحين بالحي النمساوي بمدينة خانيونس
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إصابات بقصف الاحتلال خيمة نازحين بمحيط أبراج النمساوي بمدينة خانيونس
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الجيش السوري يعيد تموضعه في محيط مدينة حمص
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية دوما جنوب نابلس بالضفة الغربية