قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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منوعات
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مصادر إعلامية: إقلاع 4 مروحيات من العاصمة دمشق باتجاه الساحل السوري
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وسائل إعلام روسية: اندلاع اشتباكات قوية في العاصمة السورية دمشق
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4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف اسرائيلي لخيمة نازحين جنوب دير البلح
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وسائل إعلام روسية: معلومات اولية عن بدء دخول المسلحين للعاصمة دمشق
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رويترز عن سكان من العاصمة السورية: سماع اطلاق نار كثيف وسط دمشق
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الطائرات المروحية للاحتلال تشن غارة على دير البلح وسط قطاع غزة
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قوات الاحتلال تقتحم قرية نعلين غرب رام الله ومخيم عسكر القديم شرق نابلس
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مصدر عسكري: لا صحة لانسحاب القوات السورية من ريف اللاذقية الشمالي
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مصادر لبنانية:غارات للاحتلال تستهدف معبر القصير عند الحدود اللبنانية السورية
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الاعلام الاسرائيلي: هناك اتصال مع المتمردين بسوريا للحفاظ على الحدود هادئة