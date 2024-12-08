قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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وسائل إعلام روسية: إخلاء مطار دمشق الدولي من الموظفين وتوقف الرحلات
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المعارضة المسلحة: قواتنا تتجه الى الاذاعة والتلفزيون بدمشق لاذاعة بيان النصر
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المعارضة المسلحة: قواتنا تتجه للسيطرة على مبنى الاذاعة والتلفزيون بدمشق
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الاعلام العبري: تقارير تفيد بأن المتمردين بسوريا يتبادلون رسائل مع "إسرائيل"
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رويترز عن مسؤولين سوريين: الرئيس الاسد غادر دمشق الى وجهة غير معلومة
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رويترز عن مسؤولين سوريين: الرئيس الأسد غادر دمشق الى وجهة غير معلومة
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مصادر إعلامية: إقلاع 4 مروحيات من العاصمة دمشق باتجاه الساحل السوري
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وسائل إعلام روسية: اندلاع اشتباكات قوية في العاصمة السورية دمشق
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4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف اسرائيلي لخيمة نازحين جنوب دير البلح
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وسائل إعلام روسية: معلومات اولية عن بدء دخول المسلحين للعاصمة دمشق