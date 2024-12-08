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شهيدان وإصابات بعدوان الاحتلال على خيمة في خانيونس

شهيدان وإصابات بعدوان الاحتلال على خيمة في خانيونس
الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، بعد استهداف طيران الاحتلال خيمة في خانيونس.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في الحي النمساوي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,976 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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