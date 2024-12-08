زيادة عدد الرحلات الجوية بين مدينتي مشهد الايرانية والدمام السعودية

العالم _ إيران

واعلنت شركة الخطوط الجوية الايرانية (هما) ان هذه الرحلات الجوية الاربعة اسبوعيا ستجري يومي الثلاثاء والخميس في كل اسبوع، وان الشركة خصصت طائرتين للقيام بهذه الرحلات بعد ان كانت هناك طائرة واحدة من طراز "ايرباص 319" مخصصة للتنقل بين مشهد المقدسة والدمام في الاسبوع الماضي الذي اعلن فيه استئناف الرحلات الجوية بين المدينتين.

وتبشر زيادة عدد الرحلات الجوية بين هاتين المدينتين الايرانية والسعودية بسبب اقبال المسافرين عليها، بزيادة النشاط السياحي بين البلدين وتعزيز الاواصر الثقافية بين البلدين.

وكانت الرحلات السابقة من مشهد إلى السعودية تقتصر على مدينتي جدة والمدينة المنورة، لكن اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي أضيفت مدينة الدمام إلى هذه الرحلات.

ويعتبر مطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي، الذي تبلغ مساحته 540 هكتارا، ثاني أكثر المطارات نشاطا في ايران بعد مطار "مهر آباد" في طهران.