تظاهرات اسرائيلية تضغط علی نتنياهو لوقف الحرب واستعادة الاسری

العالم -

وسط قيود أمنية تفرض من قبل الشرطة تخرج تظاهرات السبت المسائية بتل ابيب والقدس المحتلة ومناطق اخرى للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة لتبادل والكف عن الكذب.

وقال المحلل السياسي محمد زحايكه لقناة العالم:"يأتي استئناف وتصاعد المظاهرات في الشارع الاسرائيلي بهدف استمرار الضغط علی حکومة نتنياهو المتطرفة للتوقيع علی صفقة شاملة بخصوص الاسری بين الفلسطينيين والاسرائيليين في قطاع غزة".

ويتزايد الغضب لدى عائلات الأسرى الإسرائيلين مع كثرة الاتباء التي تتحدث عن مفاوضات جارية للوصول لاتفاق يقود الى استعادة المختحزين محذرين رئيس الحكومة من وضع العراقيل لكسب الوقت لمصالحه الذاتية.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي، مدحت ديبة لقناة العالم:"کل عالم عاقل في السياسة الاسرائيلي وتحديداً سياسة بنيامين نتنياهو يعلم ان قضية المختطفين هي أخر اهتماماته وما يهمه هو الاستمرار والبقاء في السلطة وعدم تصدع ائتلافه المتطرف الحاکم في الحکومة الـ25".

وتشير التقديرات السياسية لدى كيان الاحتلال بأن الوصول الى اتفاق بات قريب لكن هناك تخوفات من مواقف رئيس الحكومة الذي يسعى لتعطيل اي جهود ترمي الى وقف للنار بشكل كامل بقطاع غزة.

وجرت التظاهرات الاسبوعية وسط تشديدات امنية وتعزيزات بمحيطها في معظم المناطق التي يخرج الاسرائيليون للشارع الاسرائيلي وذلک لفقدان الامن الداخلي.