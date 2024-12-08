الاحتلال يواصل مداهمة منازل الفلسطينيين: اعتقالات واشتباكات في الضفة

العالم _ فلسطين

وبحسب مصادر فلسطينية محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد أسعد فقهاء من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد الإفراج عنه يوم أمس، في محاولة للضغط على شقيقه زيد لتسليم نفسه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤمن ملّاح من ضاحية ذنابة قضاء طولكرم، بعد اقتحام منزله.

ومن قرية شقبا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال قسام المصري وساهر شلش.

وطالت اقتحامات الاحتلال قرية سردا شمال رام الله، ومدينة طولكرم، و بلدة بيت فوريك شرق نابلس، و بلدة عنبتا شرق طولكرم.

كذلك اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل بالمخيم واتخذتها نقاطًا لقناصتها.