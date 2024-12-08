البيت الأبيض: نتابع الأحداث الطارئة في سوريا عن كثب

العالم - سوريا

وكتب سافيت عبر منصة X: "الرئيس بايدن وفريقه يتابعان عن كثب الأحداث الطارئة في سوريا، وعلى تواصل دائم مع الشركاء الإقليميين".

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق اليوم عن قلق واشنطن إزاء الوضع في سوريا.

ونفى مجلس الأمن القومي الأمريكي علاقة واشنطن بهجوم حلب الأحد الماضي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في سوريا عن كثب وكانت على اتصال بالعواصم الإقليمية.

من جانبه أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي في بيان مصور استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مشددا على أنه لا ينوي مغادرة منزله إلا بصورة سلمية لضمان استمرار عمل المؤسسات العامة.

وتمنى الجلالي فجر اليوم أن يسود عهد جديد مؤكدا أنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء لتسليم السلطة.

وسبق لوكالة "تاس" الروسية وقالت إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق.