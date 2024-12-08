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جيش الاحتلال يقر بهلاك ضابط له في معارك مع القسام بغزة

جيش الاحتلال يقر بهلاك ضابط له في معارك مع القسام بغزة
الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند صهيونية عصر أمس السبت بعبوة "شواظ" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في محيط الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

العالم _ فلسطين

وأشارت كتائب القسام في بلاغ عسكري الأحد إلى أن العدو أعلن مقتل أحد الضباط إثر العملية.

وأعلن مجلس مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية، مساء السبت، مقتل ضابط في جيش الاحتلال، خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال مجلس "ماتيه بنيامين": إن الرقيب أول أبراهام بن بنحاس، وهو ضابط في سلاح المدرعات التابع لقوات الاحتلال، قد قتل في معارك رفح جنوب قطاع غزة، وفق القناة الـ"7" العبرية.

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، نقلا عن مصدر عسكري (لم تسمه)، بأن ضابطا برتبة ملازم في سلاح المدرعات قتل خلال معارك في قطاع غزة.

وتحدثت منصات المستوطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعية، في وقت سابق اليوم، عن "حدث أمني صعب" لقوات الاحتلال في معارك قطاع غزة.

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