استمرار القصف والمجازر وسط ارتفاع الشهداء إلى 44 آلاف و644

العالم - فلسطين

ولليوم الـ 46 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,664 شهيدًا و105,976 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع. ففي مدينة غزة وشمال القطاع، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون بقصف من الطيران المروحي استهدف شقة سكنية لعائلة الغفري بالقرب من مسجد اليرموك بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال 4 غارات على بيت لاهيا شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف. وأحرق جيش الاحتلال منازل سكنية في محيط جمعية التطوير ببيت لاهيا شمال غزة.

واستهدف الطيران الحربي شمال غرب مدينة غزة محيط الكرامة شمال غرب مدينة غزة. استشهدت الطفلة تولين أحمد التلمس (4 أعوام)، متأثرة بجراحها في قصف الاحتلال في محيط برج الشفاء غرب مدينة غزة. وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال نسف فجر اليوم الأحد، منازل سكنية في مخيم جباليا شمال غزة. واستشهد الطبيب ناصف أبو العمرين وزوجته وأطفاله في قصف الاحتلال منزله بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

واستشهد 3 مواطنين، وأصيب عدد آخر، مساء أمس السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة شاهين في محيط ساحة الشوا بمنطقة التفاح شرقي مدينة غزة. في المحافظة الوسطى، استشهد 5 مواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة المشاعلة جنوب دير البلح وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي خان يونس، استشهد المواطن محمد أبو مصطفى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة بالقرب من مسجد الألباني بمنطقة النمساوي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كذلك في رفح، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.