قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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اعلام الاحتلال:الجيش يعلن منطقة الجولان عند الحدود مع سوريا منطقة مغلقة
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الخارجية السورية:لندشن ميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين ويوحدهم
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الخارجية السورية:لندشه ميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين ويوحدهم ولايفرقهم
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المبعوث الاممي لسوريا يؤكد استعداده لدعم الشعب من اجل مستقبل افضل
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المبعوث الاممي الى سوريا يحث السوريين على اعطاء الاولوية للحوار والوحدة
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الخارجية السورية:البعثات الدبلوماسيةبالخارج ستبقى تخدم الشعب وتسير اعماله
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الوكيل الاممي للشؤون الانسانية:على جميع الاطراف في سويا حماية المدنيين
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الامن اللبناني:حددنا شروطا لدخول السوريين الى لبنان جراء الاحداث الاخيرة
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رئيس الوزراء السوري:الحكومة الجديدة ستحسم مسالة الوجود العسكري الروسي
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الوكيل الاممي للشؤون الانسانية:ندعم المحتاجين بسوريا بالغذاء الوقود والخيام