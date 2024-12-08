الاحتلال يواصل دفن الفلسطينيين في بيوتهم

العالم - فلسطين

وفي شمال القطاع، الذي يعاني من حصار وتجويع اسرائيلي تواصل آليات الاحتلال إطلاق نيرانها بكثافة في المناطق الغربية لمخيم جباليا. وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بحرق منازل سكنية في محيط جمعية التطوير في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي الوسط، شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم البريج، واستهدف قصف مدفعي ارض المفتي شمال مخيم النصيرات، وسقط شهـداء وجرحى جراء قصف استهدف شقة سكنية غربي مدينة دير البلح.

وفي جريمة مروّعة أخرى بحق المدنيين، تمثلت في قصف خيمة للنازحين بحي المشاعلة جنوب دير البلح، استشهد خمسة فلسطينيين وجرح آخرون بينهم أطفال.

وفي مدينة غزة، تم انتشال شهداء وجرحى جراء استهداف منزلهم قرب ساحة الشوا بحي التفاح. بينما نفذ الطيران الاسرائيلي غارات على حي الزيتون.

والى الجنوب حيث سقط ضحايا جراء استهداف الاحتلال خيم النازحين في محيط أبراج النمساوي وبالقرب من مسجد الالباني بمدينة خانيونس، وذلك وسط قصف استهدف حي الجنينة بمدينة رفح.

جرائم تأتي بعد ارتكاب الاحتلال اربع مجازر راح ضحيتها اكثر من اثنين وخمسين شهيداً ومئة واثنين واربعين مصابا خلال اربع وعشرين ساعة، احصائية استثنيت منها مستشفيات شمال غزة لصعوبة التواصل معها.

ومع وصول المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر، تحذر منظمات أممية من ارتفاع عدد الحالات المرضية المرتبطة بنقص الغذاء والماء ومواد بناء المأوى مع بداية فصل الشتاء، كما حذرت المنظمات الإنسانية من أنّ إمدادات المساعدات غير الكافية بشكل مفجع ستؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي أساسا في غزة واستشهاد المزيد من المدنيين.