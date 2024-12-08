قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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فيدان: المعارضة لديها اليات تنسيق بين بعضها وستتحسن اكثر في المستقبل
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فيدان:نعمل مع الادارة الجديدة لمعالجة المشاكل الاقتصادية
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فيدان:كان لدى الاسد وقتا ثمينا لمعالجة القضايا لكنه لم يهتم بالتحديات
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فيدان: كنا نرى النظام ينهار رويدا رويدا
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فيدان: كنا نعلم بان هناك شيئا ما يتحضر بشان سوريا
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وزير الخارجية التركي: سوريا الجديدة ستعالج المشاكل الموجودة وتزيل التهديدات
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي
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كلمة لوزير الخارجية التركي في منتدى الدوحة
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اعلام الاحتلال:الجيش يعلن منطقة الجولان عند الحدود مع سوريا منطقة مغلقة
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الخارجية السورية:لندشن ميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين ويوحدهم