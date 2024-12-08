لبنان يصدر بيانا حول التطورات في سوريا

العالم - لبنان

وجاء في بيان الوزارة أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تتابع بإهتمام كبير التطورات الحالية الحاصلة في سوريا، وتؤكد مجددا" على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا، وإستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما تشدد على رغبة لبنان ببناء أفضل العلاقات مع الدولة السورية وممثليها، بما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين. كذلك يحترم لبنان إرادة الشعب السوري حيث يعود له وحده إختيار ممثليه، ونظامه السياسي، ورسم مستقبل بلاده لما فيه خير سوريا مع التأكيد على أهمية علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا.

وقد سيطرت قوات المعارضة المسلحة السورية على العاصمة دمشق، اليوم الأحد، وسط سقوط الحكومة السورية ومغادرة بشار الأسد البلاد.