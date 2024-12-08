لهذا السبب.. الإحتلال يسعى لإستغلال الوضع الحالي في سورية

العالم – خاص بالعالم

واشارت الأنباء عن شهود عيان ان كيان الاحتلال الاسرائيلي استهدف قاعدة جوية استراتيجية في سوريا في الساعات الماضية، وأحياء في دمشق.

ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصادر أمنية أن 'طائرات يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا.



فيما نقلت الوكالة أيضاً عن مصدرين أمنيين أن 'ضربات' يشتبه أنها إسرائيلية استهدفت حي المزة في دمشق، في وقت أفادت فيه مصادر إعلامية عن انفجارين كبيرين وقعا في منطقة المزة بدمشق.كما سمعت دوي إنفجارات بمنطقة جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق

وتناقل ناشطون مشاهد من الاعتداء الذي يرجح أنه إسرائيلي على قاعدة خلخلة الجوية جنوب سوريا.

الى ذلك ذكر مصدران امنييان للوكالة أن ست ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمال مدينة السويداء، والتي تضم مخزونًا كبيرًا من الصواريخ والقذائف التابعة للقوات المسلحة السورية مشيران ام كيان الاحتلال يهدف على مايبدو الى تدمير هذه الاسلاحة معتبرا الوضع الان يمثل فرصة ذهبية الى تدمير قدرات سوريا العسكرية في المستقبل.

هذا وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه قام بتعزيز قواته في المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل وقال في بيان انه في ضوء الأحداث في سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة قام بنشر قواته في المنطقة الفاصلة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية اخرى حسب تعبيره.

الى ذلك اكدت العديد من المصادر دخول دبابات الاحتلال إلى بلدة خان أرنبة ومناطق أخرى في القنيطرة السورية.

وتأتي هذه التطورات في وقت دخلت قوات المعارضة السورية المسلحة إلى العاصمة دمشق، وانتشرت في أحيائها وسيطرت على مؤسساتها الرسمية واعلنت المعارضة اسقاط نظام الاسد والبدء في مرحلة جديدة في سوريا.

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