إجتماع طهران للدول المصدرة للغاز يبحث آليات الدفاع عن مصالح المنتجين والمستهلكين + فيديو

العالم – مراسلون

وعلى هامش الاجتماع قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد للصحفيين: "لا تؤثر التوترات والتهديدات الإقليمية على الاستقرار الإقليمي فحسب بل تشكل مخاطر كبيرة على أمن الطاقة العالمي، وتعطل سلاسل التوريد، وتهدد موثوقية المجتمع الدولي، وإمكانيات الوصول إلى موارد الطاقة الحيوية، إن اعتماد نهج أحادي البعد والانتقال السريع من الوقود الأحفوري إلى الوقود غير الأحفوري قد واجه العالم بمخاطر أكثر تعقيدا، ويؤدي هذا النهج إلى تعميق عدم الاستقرار والظلم وفقر الطاقة في العالم."

تتمتع الدول الأعضاء في الاجتماع بمكانة مهيمنة في أسواق الغاز الطبيعي العالمية، حيث تستحوذ على 70% من احتياطات الغاز في العالم و 40% من الإنتاج و47% من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51% من صادرات الغاز المسال.

وردا على سؤال لمراسل قناة العالم قال الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري عبدالكريم عويسي إن: "من بين أهداف المنتدى هو تعزيز التعاون بين دول الأعضاء، ووضع آليات للدفاع عن المصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة كذلك، لإيجاد توازن يخدم الأهداف أو ما تنتظره الدول المنتجة والدول المستهلكة."

وتقدر احتياطات إيران للغاز حوالي 32 تريليون متر مكعب أي نحو 16% من إجمالي الاحتياطي العالمي، ويهتم الاقتصاد الإيراني بشكل كبير لهذا القطاع، حيث يعتبر مصدرا حيويا للطاقة ومقوما رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات عبر التصدير.

ويعكس اجتماع طهران أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والاهتمام بتعزيز التعاون بين الدول المنتجة لتحقيق فوائد اقتصادية واستراتيجية أكبر.

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