اعتداءات جوية إسرائيلية تستهدف ريف درعا وحي المزة بدمشق

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن "طائرات يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا".

بدوره ذكر التلفزيون السوري على حسابه بموقع "فيسبوك" أن "الطائرات الإسرائيلية تستهدف مستودعات تابعة للنظام السابق في نوى بريف درعا".

كما أشار مصدر إعلامي إلى "تعرض كتيبة جديا شمالي مدينة إنخل، وتل الحمد غربي مدينة الشيخ مسكين في الريف الأوسط، وتل الشعار في محافظة القنيطرة لغارات من طيران حربي إسرائيلي، ولا يزال الطيران في الأجواء".

من جهة أخرى، توغلت دبابات إسرائيلية في الأراضي السورية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تقدم عبر السياج الحدودي في الجولان السوري وشن هجوما في المنطقة العازلة بالقنيطرة جنوب غرب سوريا".

وقبل ذلك، أفادت مصادر سورية بسماع دوي انفجارات قوية ناجمة عن ضربات جوية مجهولة على محيط مطار المزة العسكري في دمشق.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية، إن دوي انفجار قوي سُمع في منطقة "المزة" غربي العاصمة دمشق، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن انفجارين قويين نتجا عن غارة استهدفت مخازن ومستودعات تابعة للجيش السوري الحكومي في منطقة "المزة".