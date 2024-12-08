العالم- سوريا

وقال نتنياهو ان "سقوط نظام الأسد يخلق فرصا جديدة ومهمة جدا لـ"إسرائيل" لكن الأمر ليس خاليا من المخاطر".

وأضاف: سنراقب التطورات في سوريا عن كثب وسنفعل ما يلزم لضمان أمننا

كما إدعى نتنياهو أن تل أبيب ملتزمة بسياسة حسن الجوار تجاه شعب سوريا بما في ذلك الدروز والأكراد والمسيحيين والمسلمين

يذكر أنه و مع اعلان دخول المعارضة المسلحة الى دمشق عزز جيش الاحتلال تواجده في الجولان السوري المحتل ودعت أوساط صهيونية لإعادة احتلال مناطق سورية بذريعة تأمين الجولان المحتل.

وفي حين طالب وزير الشتات الاسرائيلي عميحاي شيكلي، بإعادة احتلال قمة منطقة جبل الشيخ السورية ، دعا أيضا وزير التعليم يوآف كيش إلى تأجيل شهادة بنيامين نتنياهو في محاكمته بقضايا الفساد المقررة بعد غد الثلاثاء.