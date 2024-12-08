إستهداف الصحفيين جريمة حرب إسرائيلية

العالم – وثائقي '10

حرب شاملة واسعة النطاق شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين في عموم أراضي فلسطين وصولا إلى لبنان.. فالاحصائيات تشير إلى أن الاحتلال قتل ما يشكل عشرة بالمئة من مجموع الصحفيين في غزة، ودمر تقريبا 100% من مؤسسات الإعلام بالقطاع، واستهدف عائلات الصحفيين، واغتال أكثر من 500 من أبنائهم وذويهم، كما دمر منازلهم وأماكن سكنهم بغاية إخفاء حقيقة ما يجري وقتل الشهود وإرهاب من يستمر بالعمل ودفعة إلى ترك رسالته في نقل تفاصيل العدوان.

أما في الضفة الغربية فاتخذت الحرب على الصحافيين أشكالا مختلفة من ضمنها الاعتداء على الصحفيين من قبل المستوطنين المدعومين من قبل جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

وتم إحصاء 1640 جريمة واعتداء على الصحفيين في عموم الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وشهدت هذه الحملة وتيرة متصاعدة حتى أن قوات الاحتلال لجأت إلى عمليات اغتيال ممنهجة ضد الصحفيين ومن ضمنها اغتيال الناطق باسم حزب الله محمد عفيف، وقبلها استشهاد عدد من الصحافيين في قطاع غزة.

وبحسب نقابة الصحفيين في فلسطين المحتلة فقد استشهد نحو 200 صحفي منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر عام 2023 علاوة على إصابة 400 آخرين بجروح واعتقال 135 صحفيا واستهداف 88 مؤسسة في غزة والضفة الغربية.

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