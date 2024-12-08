مصر تدعو إلى بدء عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة في سوريا

العالم - مصر

وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الأحد، دعت مصر جميع الأطراف السورية بكل توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

وأكدت مصر -في هذا السياق- استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.

وشهدت العاصمة السورية دمشق تطورات مفاجئة فجر الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة السورية دمشق دون أي مقاومة تذكر من الجيش السوري.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال السوري محمد الجلالي، استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري، وفي كلمة بثها عبر فيسبوك، قال الجلالي: "هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم. نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة للقيادة التي يختارها الشعب".

وقالت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد "تخلى عن منصبه ووجّه بنقل السلطة سلميا، بعد مفاوضات مع عدد من أطراف النزاع السوري المسلح"، بحسب تعبيرها.