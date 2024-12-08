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بغداد تعلن دعمها لمساعي الاستقرار والحوار الشامل في سوريا

بغداد تعلن دعمها لمساعي الاستقرار والحوار الشامل في سوريا
الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة العراقية أنها تتابع تطورات الوضع في سوريا وتدعم الجهود لفتح حوار شامل لمصلحة الشعب، مشددة على أمنها ووحدة أراضيها.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان إن الحكومة العراقية تتابع مجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن العراق يؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرّة لجميع السوريين، ويشدد على أنّ أمن سوريا ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها، أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة.

كما أكد العوادي أن الحكومة العراقية تدعم كل الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكلّ أطيافها واتجاهاتها، ووفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري الشقيق، وصولاً إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويدعم التنوع الثقافي والإثني والديني الذي يتمتع به الشعب السوري الكريم، وضرورة المحافظة على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لسوريا، من دون إخلال أو تفريط به.

وجدد التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدم والدين.

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