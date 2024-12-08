"الخارجية السورية" توجه بيانا لرعاياها في الخارج

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: "الأخوة السوريون، تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدا وميثاقا وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيدا عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس".

‏وأضاف البيان: "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي أصدرته صباح اليوم السيطرة على مدينة دمشق ونهاية حكم الرئيس الاسد، بعد دخولها مسلحيها إلى دمشق ومغادرة الأسد البلاد.