اسرائيل تشن غارات على دمشق ومقار عسكرية وتسيطر على "جبل الشيخ"

العالم - سوريا

ونقلت وكالة رويترز -عن مصادر أمنية إقليمية- أن طائرات يعتقد أنها إسرائيلية قصفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا، والتي أخلاها الجيش ليلا.

وقالت المصادر تلك إن 6 ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمالي مدينة السويداء، وتضم مخزونا كبيرا من الصواريخ والقذائف التي تركتها القوات السورية وراءها.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية -عن مصدر أمني- أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة جنوبي سوريا، وبمنطقة مطار دمشق "خشية وصولها لأيدي المسلحين".

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة "دون مقاومة".

وفي غضون ذلك؛ اصدر جيش الاحتلال تحذيرا لسكان 5 قرى بجنوب سوريا، طلب فيه من السكان أن يلزموا منازلهم حتى إشعار آخر.

وذكر جيش الاحتلال أن القرى الـ 5 هي القنيطرة وأوفانية والحميدية والصمدانية الغربية والقحطانية.

كما اعلنت وكالة رويترز؛ أن "إسرائيل" استهدفت مقر الجمارك والمخابرات العسكرية في مجمع أمني بحي كفر سوسة بدمشق.

ويأتي التحرك الصهيوني بعد سيطرة جماعات المعارضة السورية المسلحة على دمشق "دون مقاومة" وانسحاب الجيش السوري وتسليمه أسلحته وخروج الرئيس الاسد من البلاد.