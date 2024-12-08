المعارضة المسلحة تسيطر على مدينة جبلة القريبة من قاعدة حميميم

العالم -سوريا

وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات تسليم للسلطة، و‍ ذلك بعد دخول فصائل المعارضة المسلحة الى العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس السابق بشار الأسد البلاد.

وفصائل المعارضة السورية المسلحة أعلنت دخولها إلى العاصمة دمشق، بعد سيطرتها على حمص وكافة المناطق في محيط المدينة، ومناطق في الأرياف. كما دخلت الفصائل إلى مبنى الاذاعة والتلفزيون والعديد من المرافق الحكومية والحيوية بالاضافة الى مطار دمشق الدولي، الذي اعلن اخلاؤه من العاملين وتوقفت جميع الرحلات الجوية فيه.