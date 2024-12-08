بيان الخارجية الإيرانية: تحديد مصير سوريا هو مسؤولية الشعب السوري + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وأكدت الخارجية الإيرانية موقف إيران المبدئي في احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها معتبرة أن تحقيق الإستقرار في سوريا يتطلب إنهاء الصراعات العسكرية في أسرع وقت ممكن.

الخارجية أكدت دعم طهران الآليات الدولية المستندة إلى قرار الأمم المتحدة رقم 2254 لمتابعة العملية السياسية في سوريا كما في الماضي، مشيرة إلى إنها تواصل العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وقالت الخارجية الإيرانية إن سوريا تمر بفترة حرجة من تاريخها، مشددة على ضرورة ضمان أمن جميع المواطنين السوريين ورعايا الدول الأخرى، وكذلك الحفاظ على حرمة الأماكن الدينية المقدسة، وحماية المقرات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لمعايير القانون الدولي.

وأشارت الخارجية إلى أن العلاقات بين البلدين إيران وسوريا لها تاريخ طويل وكانت دائما ودية، ومن المتوقع أن تستمر هذه العلاقات على أساس المصالح المشتركة وتحقيق الأهداف الدولية والالتزامات القانونية.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه وتأكيداً على مكانة سوريا كدولة مهمة ومؤثرة في منطقة غرب آسيا، فإن إيران لن تدخر جهداً للمساعدة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، مشيرة إلى أنها ستواصل مشاوراتها مع كافة الأطراف المؤثرة وخاصة في المنطقة لتحقيق هذا الغرض.

واختتمت الخارجية بالقول إن طهران ومع متابعتها الدقيقة للتطورات في سوريا والمنطقة، ومراعاة سلوك وأداء الجهات الفاعلة في المشهد السياسي والأمني في سوريا، ستتبنى النهج والمواقف المناسبة.

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