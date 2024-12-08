قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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مصدر بالكرملين: الاسد وعائلته وصلوا لموسكو وقدمت لهم روسيا حق اللجوء
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تاس: بشار الأسد يصل موسكو برفقة عائلته
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روسيا تدعو الى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث الوضع في سورية
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روسيا تدعو الى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية
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سرايا القدس: قذفنا بالهاون آليات وجنود الاحتلال في حي الجنينة شرقي رفح
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وزير الداخلية العراقي: الحدود مؤمنة مع سورية ولم تحدث أية حالة اختراق
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تاس: المسلحون يسيطرون على مدينة جبلة القريبة من قاعدة حيميم الروسية
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أكبري:بقي أعضاء السفارة لساعة متأخرة من الليل فيها ولم يصب أي منهم بأذى
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السفير أكبري: بعد حمص لم يقاوم الجيش السوري المسلحين في اي مكان
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أكبري: الحكومة السورية قررت في اجتماعها الامتناع عن المقاومة في دمشق