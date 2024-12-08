وزير النفط : إيران تلعب دوراً رئيسياً في أمن الطاقة على صعيد العالم

إیران _ العالم

وأضاف "محسن باك نجاد"، في تصريح له مساء اليوم الأحد : ان الجمهورية الاسلامية بامتلاكها ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تلعب دورا حيويا في منتدى الدول المصدرة للغاز وسوق الغاز العالمية.

وتابع : إيران استطاعت بأن تكون أحد المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي في العالم، من خلال تطوير مشاريع مثل حقل "بارس الجنوبي" للغاز.

واوضح وزير النفط الايراني، بانه "رغم العقوبات القاسية، تمكنت إيران من تطوير مواردها من الغاز باستخدام قدراتها الذاتية والمحلية".

واستطرد قائلا : الجمهورية الاسلامية تعمل على توسيع تعاونها الدولي من خلال تعزيز دبلوماسية الطاقة وتعزيز تجارة الغاز لديها.