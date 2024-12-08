عراقجي: محور المقاومة سيواصل مسيرته ولن يوقفه ما جرى في سورية

إیران _ العالم

واضاف عراقجي في مقابلة متلفزة،مساء اليوم الاحد ، بالقول تحدثت في اجتماعي الأخير مع الرئيس الأسد حول معنويات الجيش مؤكدا دور طهران في مساعدة سورية وليس أن يحل محل الجيش السوري.

واشار وزير الخارجية الإيراني ان حكومة الرئيس الأسد كانت بطيئة في القيام بالتغييرات المطلوبة ونحن نقلنا للرئيس الأسد المعلومات المتعلقة حول استعدادات المسلحين.

وأوضح عراقجي أن الجميع بالدوحة أبدى قلقه من ذهاب سورية للتقسيم أو الحرب الأهلية مشيرا بان لا ينبغي أن يتحول القلق من الحرب الأهلية الى واقع.

وتابع وزير الخارجية الإيراني من الطبيعي أن يتأثر محور المقاومة بما جرى في سورية موضحا بان ايران قلقة من استغلال الكيان الصهيوني لأوضاع سورية وهذا ما حدث.

وقال عباس عراقجي ان حزب الله ومحور المقاومة تجاوزوا تحديات اكبر مما يجري مؤكدا بان محور المقاومة سيواصل مسيرته ولن يوقف ما جرى في سورية مسيرته