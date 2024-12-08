قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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إعلام الاحتلال يعلن إصابة جنود إسرائيليين إثر حدث أمني في رفح
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جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في مدينة رفح
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الجهاد الاسلامي: توسيع "إسرائيل" احتلالها للأراضي السورية يثبت أنها العدو
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الجهاد الاسلامي: العدوان الاسرائيلي اعتداء صريح على الشعب السوري
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الجهاد الإسلامي: العدوان الاسرائيلي اعتداء صريح على الشعب السوري
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عمار الحكيم: نؤكد ضرورة فسح المجال أمام الشعب السوري لتقرير مصيره
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إعلام الاحتلال يؤكد مقتل 3 جنود إسرائيليين عند الحدود مع لبنان
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عراقجي: حزب الله ومحور المقاومة تجاوزوا تحديات اكبر مما جرى في سورية
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عراقجي: أتوقع اننا سوف نحتاج الى صيغة استانا حول الوضع في سورية
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عراقجي: التعامل مع الجماعات التي تتولى شؤون سورية يتوقف على سلوكياتها