الرئيس الإيراني: ندعو جميع الأطراف إلى اليقظة من محاولة إسرائيل استغلال الأوضاع في سوريا

العالم-إيران

وأشار الرئيس الإيراني في كلمته في اجتماع الحكومة، يوم الأحد، إلى ضرورة إنهاء المواجهات العسكرية بأسرع وقت ممكن، "ليتمكن السوريون من اتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم في بيئة هادئة بعيدًا عن العنف والتدخلات الخارجية المدمرة".

كما دعا الرئيس الإيراني جميع الأطراف الداخلية في سوريا، إضافة إلى دول المنطقة، إلى اليقظة والحذر "من محاولات الكيان الإسرائيلي استغلال الأوضاع الراهنة في المنطقة لصالحه".

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط الحكومة السورية.

وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.