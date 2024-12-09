عراقجي: المعارضة السورية ضمنت أمن سفارتنا في دمشق

العالم-إيران

وقال عراقجي: "بالنسبة لسفارتنا في دمشق وقنصليتنا في حلب، وكذلك المزارات الدينية، فقد تحدثنا مع أطراف مختلفة فاعلة في الشأن السوري حول أمن هذه المواقع وتلقينا ضمانات".

وردا على سؤال حول مصير السفارة السورية في طهران، أشار عراقجي إلى أن إيران "تنتظر لترى أي حكومة ستقود سوريا".

وأشار الدبلوماسي إلى أنه "إذا قررت الجمهورية الإسلامية مستقبلا الاعتراف رسميا بالسلطات السورية الجديدة، فإنها ستسلم سفارتها في طهران إلى ممثليها".

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول المعارضة المسلحة دمشق، وإعلان فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".