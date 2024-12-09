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قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا يوم الاربعاء حول تطورات المنطقة

قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا يوم الاربعاء حول تطورات المنطقة
الإثنين ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

يلتقي حشد من مختلف قطاعات الشعب الايراني، صباح يوم الاربعاء، بسماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ويلقي سماحته خطابا حول التطورات الاخيرة في المنطقة.

العالم - ايران

وسيجري هذا اللقاء في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران.

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