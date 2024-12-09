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حماس: وفدنا غادر القاهرة حريصا على إنجاح جهود وقف إطلاق النار

حماس: وفدنا غادر القاهرة حريصا على إنجاح جهود وقف إطلاق النار
الإثنين ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن وفدا من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية، غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد أن عقد يوم الأحد لقاءً مع وزير المخابرات العامة بحثا خلاله جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع.

العالم- فلسطين

وأوضحت الحركة في بيان، أن “الوفد أكد حرصه على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على شعبنا”.

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 429 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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