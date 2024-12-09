الجهاد تدين تعميق جيش الاحتلال من احتلاله في الأراضي السورية

العالم-فلسطين

وأكدت حركة الجهاد، في بيان، أن "هذا العدوان هو اعتداء صريح على الشعب السوري وإرادته، واستغلال للأوضاع في سورية لأهداف توسعية، ويثبت أن هذا الكيان هو العدو الحقيقي والوحيد لكل شعوب الأمة والمنطقة العربية".

واستهدف كيان الاحتلال الإسرائيلي،الأحد، مجمعا أمنيا ومركز أبحاث بالعاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة رويترز -عن مصادر أمنية إقليمية- أن طائرات يعتقد أنها إسرائيلية قصفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا، والتي أخلاها الجيش ليلا.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال "تقدم عبر السياج الحدودي في الجولان السوري وشن هجوما في المنطقة العازلة بالقنيطرة في سوريا".

وأفادت القناة الـ 12 العبرية أن جيش الاحتلال "يتخذ مواقع جديدة في المنطقة العازلة أمام القنيطرة ويطلق نيران المدفعية لمنع الاقتراب من الحدود."