أنصار الله يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

العالم-اليمن



وأكد سياسي انصار الله في بيان وقوفه إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان.



وأشار إلى أنه يتابع بقلق بالغ العدوان الإسرائيلي الغادر على سوريا واحتلال مناطق وقرى جديدة في القنيطرة وجبل الشيخ، وتكثيف غاراته العدوانية على مدينة دمشق.



ولفت البيان إلى أن هذا العدوان الصهيوني الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وتعديًا سافرًا على أراضيها ومنشآتها الحيوية، موضحًا أنه يهدف إلى فرض واقع جديد في سوريا مستغلًا الظروف التي تمر بها البلاد.



وحذر المكتب السياسي لأنصار الله من تجاهل الأنظمة العربية والإسلامية لهذا التصعيد الخطير، الذي قد لا يتوقف عند حدود معينة بل يتجاوزها إلى بقية دول المنطقة في ظل استمرار الدعم الأمريكي والغربي لمخططات الكيان الصهيوني الإجرامية الهادفة إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على المنطقة.