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15 شهيدا بينهم أطفال ونساء إثر قصف الاحتلال غزة و البريج

الإثنين ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

استُشهد 15 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون، مساء الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان 10 فلسطينيين استُشهدوا بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "أبو حسنين" خلف المقبرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استُشهد أيضاً، 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي مماثل لمجموعة من المواطنين شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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