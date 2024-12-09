مقتل العشرات في قصف محطة للوقود جنوب الخرطوم

العالم _ السودان

الصراع في السودان متواصل منذ آشهر في ظل غياب الحلول الاقليمية والدولية. آخر التطورات سقوط عشرات القتلى في قصف جوي استهدف محطة للوقود في منطقة تقع جنوب العاصمة السودانية الخرطوم والتي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

هذا الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة على سوق مكتظ آدى وفق شهود عيان إلى إصابة عشرات الأشخاص وانفجارات عنيفة واشتعال النيران في مواقع عديدة.

يأتي هذا بعدما حققت قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان تقدما نحو العاصمة الخرطوم بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك في مسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة من قوات الدعم السريع.

الوكالة اشارت أن الجيش السوداني استعاد مؤخرا السيطرة على سنجة، عاصمة ولاية سنار الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم، والتي بقيت لـ5 أشهر تحت سيطرة الدعم السريع، واصفة ذلك بأنه إنجاز إستراتيجي بسبب وقوع المدينة عند محور أساسي يربط بين مناطق يسيطر عليها في شرق السودان ووسطه.

هذا وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على الخرطوم في أوائل الصراع حيث اضطرت الحكومة لاتخاذ مقر بديل في مدينة بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر، لكن سرعان ما سيطرت قوات الدعم السريع على الغالبية الساحقة من أراضي إقليم دارفور في غرب البلاد، وهي تواصل تقدّمها نحو جنوب شرق البلاد، حيث سيطرت على منطقتين استراتيجيتين قرب وعلى حدود السودان الجنوبية الشرقية مع جنوب السودان وإثيوبيا وهو ما نفاه الجيش.

يذكر ان الصراع بين قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انفجر في الخامس عشر نيسان أبريل 2023 على شكل اشتباكات مسلحة عنيفة، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 27 ألفا و 120 شخصا، وتشريد نحو 14 مليون شخص داخل السودان وخارجه، وفقا لتقديرات منظمات دولية.