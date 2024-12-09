بالفيديو.. انفجار طائرة بدون طيار في يفنه شمالي أسدود

العالم-الاحتلال

وقالت وسائل إعلام عبرية "إنه تم انفجار طائرة بدون طيار في منطقة يفنه شمالي أسدود".

وبحسب مقطع فيديو، فقد ظهر إصابة مبنى سكني في منطقة يفنه شمال مدينة أسدود المحتلة".

ووفقاً للصور، فقد أحدثت الطائرة دمار كبير في المبنى المستهدف وخاصة للطابق العلوي منه.

وأضاف الإعلام العبري: لم تدوي صفارات الإنذار في منطقة يفنه حيث انفجرت الطائرة وتم اكتشافها فقط من خلال الناس الذين شاهدوها ترتطم في أعلى المبنى وتنفجر". وفق قوله.

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من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "قبل قليل وردت أنباء عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه".

وأضاف المتحدث باسم الجيش: "لم يتم إطلاق أي تحذير، مزيد من التفاصيل لاحقًا".

وقالت القناة 14 العبرية: "إن الطائرة المسيّرة أطلقت من الشرق بحسب تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

ومن جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال ان المسيّرة أطلقت من العراق أو اليمن ولم ترصدها الرادارات

من ناحيته، قال مراسل القناة 12 العبرية: هذه طائرة بدون طيار كانت قادمة من العراق أو اليمن ولم يتم كشفها عند تسللها ولذلك لم يتم اعتراضها".

وأضاف المراسل: "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الحادثة التي لم تقع فيها أي إصابات".