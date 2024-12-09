وفد من حماس يغادر القاهرة وأنباء عن تبادل أسماء الأسرى

العالم _ فلسطين

مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعود للواجهة من الجديد. وفي جديد التطورات أعلنت حركة حماس أن وفدا للحركة برئاسة خليل الحية غادر القاهرة، بعد لقاء وزير المخابرات العامة المصرية وبحث جهود وقف إطلاق النار ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع وأكدت حرصها على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي الأثناء كشفت هيئة البث العبرية عن إحراز تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى وتبادل الأطراف عبر الوسطاء مسودة البنود العريضة لها. كما ونشرت قناة "كان" العبرية تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة التبادل المقترحة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.

والتي تتضمن إطلاق سراح النساء والكبار والمرضى والمصابين من الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بعضهم من أصحاب المحكوميات العالية، ووقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة لـ60 يوما وانسحاب قوات جيش الاحتلال من أجزاء من قطاع غزة.

وإلى ذلك أفادت مصادر بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت مرحلة متقدمة تضمنت تبادل أسماء الأسرى عبر الوسطاء. كما أشارت الى أن لجانا فنية من حركة حماس ومصر والكيان الإسرائيلي بدأت عملها لتفاصيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وأن حماس سلمت الوسيط المصري قائمة أولية ووفد إسرائيلي يبحث الأسماء وبعض المقترحات.

الحديث يدور ايضا عن أن وفد التفاوض الخاص بحماس، سلم المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، خلال زيارته القاهرة قائمة بأسماء عدد من الأسرى الإسرائيليين من أصحاب الحالات المرضية وكبار السن، والذين من المقرر أن تشملهم صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، كما سلم الوفد قائمة بأسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين ترغب المقاومة بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة.