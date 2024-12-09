سوريا.. المسلحون يسيطرون على محافظتي طرطوس واللاذقية

العالم-سوريا

وأضافت الوكالة الروسية، أن الفصائل المسلحة لا تعتزم اقتحام القواعد العسكرية الروسية التي تعمل بشكل طبيعي، بحسب ما أوردته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "نوفوستي" عن الكرملين قوله إن مسئولين روس يجرون اتصالات مع قادة الفصائل السورية المسلحة.

وأضاف الكرملين أن التواصل يتم مع قادة الفصائل المسلحة السورية "التي ضمنت أمن قواعدنا العسكرية"، وفق الوكالة الروسية.

وأوضح أن موسكو تأمل في استمرار الحوار السياسي لصالح الشعب السوري وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا "نؤيد إيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس مفاوضات تُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة".

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر أن الفصائل المسلحة السورية تعهدت بعدم الاعتداء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في سوريا وأنشأت قنوات اتصال مع الجانب الروسي.