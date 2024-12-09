الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة في جنوب لبنان

العالم _ مراسلون

وقال الزميل حسين عز الدين إن هذا الاستهداف وقع بالقرب من حاجز للجيش اللبناني، وسط استمرار إطلاق النار المتقطع على مدينة بنت جبيل، والذي ينطلق من مواقع يتمركز فيها الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة مارون الراس.

كما أوضح مراسل العالم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بخطف مواطنين من بلدة عين قنية أثناء قيامهم بقطف الزيتون، ولا يزال مصير هؤلاء المزارعين مجهولًا حتى الآن.

ولفت مراسل العالم، إلى أنه تم تسجيل حالات تفجير وتخريب للمنازل في بعض الأحياء التي لا يزال يتواجد فيها جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة فجرا في اتجاه أطراف الناقورة ورأس الناقورة، في المكان الذي وقع فيه الانفجار بالدورية المعادية في منطقة رأس الناقورة أمس".

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق ليلا قنابل ضوئية فوق بلدة علما الشعب الحدودية جنوب لبنان.

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دبّين قضاء مرجعيون جنوب لبنان أدت إلى ارتقاء شهيدة وشهيد وإصابة سيدة بجروح".

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ بلغ إجمالي خروقاتها حتى السبت 156 خرقا.

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