وفد برلماني إيراني يزور البحرين

العالم - ايران

وانطلق الاجتماع السنوي للجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية في عاصمة البحرين المنامة بحضور أعضاء هذه الجمعية.

وشارك الوفد البرلماني الايراني مكون من محسن زنغنه، وعلي رضا سليمي، وعباس بابي زاده، في الاجتماع.

وسيناقش هذا الاجتماع أولاً الوثائق الأساسية ومقترحات التعديل المقدمة من الدول لتحديث النظام الأساسي للجمعية البرلمانية الآسيوية، بما في ذلك حق التصويت وعدد أصوات كل دولة. وبعد ذلك ستقدم الدول المشاركة مقترحاتها بشأن القرار المدروس في الاجتماع المتخصص لهذه اللجنة.

وعلى هامش هذا اللقاء، زار نواب بلادنا، مجلس النواب البحريني وتعرفوا على الإجراءات القانونية وسير عمل هذا البرلمان.

والتقی رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والمستدامة بالمجموعة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس بابي زاده، رئيس مجلس النواب البحريني علي بن صالح الصلاح.