قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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اعلام الاحتلال: الحدث الامني صعب جدا حيث تم استهداف ناقلة جنود في جباليا
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مروحيات الاحتلال تهبط للمرة الثالثة لنقل جرحى حادث امني شرق مخيم جباليا
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جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه طوباس عقب اكتشاف قوات خاصة
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جيش الاحتلال: انفجار مسيرة اطلقت من اليمن في منطقة يفنه شمال اسدود
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وسائل اعلام اسرائيلية: تقارير عن تفعيل صفارات الانذار في حيفا
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النائب ظهره وند: خلال 14 عاما ساعدنا سوريا للحفاظ على سيادتها
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النائب زهره وند: سنقف الى جانب الشعب السوري وسنبقى كذلك
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النائب زهره وند:المهم لدينا هو ما سيختاره الشعب السوري
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النائب زهره وند:المقلق هو وجود عناصر خلف الكواليس تدير الامور
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النائب زهره وند:الاوضاع في سوريا يمكن ان تكون مقلقة لمنطقة غرب اسيا