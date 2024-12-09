شاهد.. تحذيرات إيرانية من تدخلات خارجية تهدد استقرار سوريا

العالم _ سوريا

وحدة الاراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره، العنوان الابرز للموقف الايراني من التطورات السورية المتسارعة، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده، مشددا على أهمية الحوار بين أطياف المجتمع لتحقيق التفاهم.

بزشكيان جدد تأكيده على استمرار المشاورات الإيرانية مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة لدعم الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى اليقظة من استغلال الاحتلال للأوضاع لتحقيق مطامعه التوسعية.

سوريا بحلتها الجديدة يجب أن تكون بقرار سوري، هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الذي أكد أن طهران دعت دوما الحكومة السورية الى الدخول في حوار جدي مع المعارضة. ونوه الوزير الايراني إلى أن سرعة التطورات في سوريا لم تكن متوقعة. أما محور المقاومة، فيرى عراقجي أنه سيواصل مسيرته، ولن توقفه أحداث سوريا.

عدم مقاومة الجيش السوري كانت واضحة حتى للحكومة في دمشق وفق عراقجي، إلا من بعض مواجهات، لكن السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري شدد على أن الجيش السوري لم يبد أي مقاومة بعد دخول المعارضة المسلحة إلى مدينة حمص، ما دفع الحكومة السورية إلى قناعة تسليمِ السلطة سلميا. مؤكدا أن هذا القرار كان حكيماً لتجنب المزيد من نزيف الدماء والخسائر. معربا عن تخوفه من التدخلات الخارجية في الشأن السوري التي قد تهدد أمن واستقرار البلاد. لا سيما في ظل استغلال الاحتلال الاسرائيلي الأوضاع الحالية لصالحه.

استباحة كاملة للاراضي السورية وحرية عمل مطلقة في كامل الجغرافيا السورية يتحدث عنها الخبراء والمحللين الاسرائيليين، في وقت أكدت فيه مصادر أن الاحتلال شن غارات على مجمعات أمنية ومراكز أبحاث في دمشق، كما استهدف مستودعات أسلحة للجيش السوري في ريف درعا جنوب البلاد.

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